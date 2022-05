LIVE – Tsitsipas-Zverev | Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 maggio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Stefanose Alexander, valida come semifinale del deldi. Il tennista greco ha brillantemente sconfitto Andrey Rublev ai quarti di finale, riuscendo a superare il russo nella circostanza non solo di una partita tecnicamente complessa, ma anche in occasione di una gara di nervi durata tre set, particolarmente intensa. Vita relativamente facile invece per il tedesco, semplicemente superiore a Felix Auger-Aliassime in due set, sia dal punto di vista puramente tennistico che caratteriale. Si ripropone dunque una simil-classica del tennis contemporaneo: chi vincerà tra? Sportface.it seguirà ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATP #Madrid Volano ai #quarti anche #Djokovic, che passa senza giocare per il ritiro di… -

Il Sussidiario.net

Dopo il titolo conquitstato a Monte Carlo da Stefanos, riparte la sfida a Madrid dove ... Per tutta la settimana in questoBLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, ...Presenti tutti i big, da Novak Djokovic a Rafa Nadal , passando per Stefanos, Alexander ... SEGUI LA DIRETTAIl sorteggio degli Internazionali d'Italia si svolgerà nella giornata odierna (... DIRETTA ATP MADRID 2022/ Rublev Tsitsipas video streaming tv: Alcaraz batte Nadal! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Carlos Alcaraz vince lo scontro generazionale contro Rafael Nadal - Novak Djokovic batte Hubert Hurkacz e vola in semifinale - Le dichiarazioni di Carlos Alca ...E' il greco Stefanos Tsitsipas il terzo semifinalista del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, il n.5 del mondo si è imposto per 6-3 2-6 6-4 contro il russo Andrey Rublev (n.8 d ...