La guerra sta distruggendo l' esercito russo | la ricostituzione è quasi impossibile

L'intelligence britannica, nell'ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa, ha riferito che il conflitto sta causando grosse perdite alle forze armate russe e che Mosca impiegherà molto tempo a ricostruire l'esercito. «Il conflitto in Ucraina sta mettendo a dura prova alcune delle unità più capaci della Russia. Mosca impiegherà molto tempo e denaro per ricostituire le sue forze armate dopo questo conflitto», ha affermato l'intelligence, sottolineando che «sarà particolarmente difficile sostituire le apparecchiature modernizzate e avanzate a causa delle sanzioni che limitano l'accesso della Russia ai componenti microelettronici critici».

