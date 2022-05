Il virus gastrointestinale ferma Jacobs, notte in ospedale (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Il virus gastrointestinale che corre più veloce di lui, la notte in osservazione al pronto soccorso e conseguente amara rinuncia all'atteso esordio stagionale sui 100 metri, la distanza che dal primo agosto scorso lo vede campione olimpico. Marcell Jacobs non gareggerà oggi pomeriggio a Nairobi in occasione del ‘Kip Keino Classic', tappa Gold del World Athletics Continental Tour. Niente da fare, il fuoriclasse della velocità mondiale è troppo debilitato dal virus che ieri pomeriggio si è palesato – anche in maniera forte tra vomito e dissenteria – e molto probabilmente contratto nei soli due giorni di permanenza nella capitale keniana. Jacobs, campione mondiale ed europeo in carica dei 60 metri, è costretto per forza maggiore ad alzare bandiera bianca e rinviare la prima di un ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Ilche corre più veloce di lui, lain osservazione al pronto soccorso e conseguente amara rinuncia all'atteso esordio stagionale sui 100 metri, la distanza che dal primo agosto scorso lo vede campione olimpico. Marcellnon gareggerà oggi pomeriggio a Nairobi in occasione del ‘Kip Keino Classic', tappa Gold del World Athletics Continental Tour. Niente da fare, il fuoriclasse della velocità mondiale è troppo debilitato dalche ieri pomeriggio si è palesato – anche in maniera forte tra vomito e dissenteria – e molto probabilmente contratto nei soli due giorni di permanenza nella capitale keniana., campione mondiale ed europeo in carica dei 60 metri, è costretto per forza maggiore ad alzare bandiera bianca e rinviare la prima di un ...

