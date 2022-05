Giroud | “Al Milan mancava uno come Maldini Ho lo Scudetto in testa”

Advertising

Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - cmdotcom : #Giroud: '#Milan ciliegina sulla torta della mia carriera. Ero vicino all'#Inter, ma Dio ha fatto bene le cose'… - DiMarzio : #SerieA I @acmilan: le parole di #Giroud ai microfoni de @lequipe - Milanista_Serio : RT @DavideLusinga: ?? #Giroud a @lequipe: 'Ero vicino a firmare per l'#Inter ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare un po', essere pazien… - Fantacalcio : Milan, Giroud: 'Vicino all'Inter, ma Dio ha fatto le cose per bene' -

Commenta per primo L'attaccante del, Olivierha concesso una lunga intervista a L'Equipe in Francia in cui si è raccontato a 360 gradi e ha analizzato il finale di stagione.. L'ITALIA - 'Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere ...non suona molto italiano. Ma dentro quel cognome tipicamente francese, c'è comunque un po' di veneto e bergamasco. Lo racconta l'attaccante delal settimanale dell'Equipe, ripercorrendo ...Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all’Equipe nella quale ha in particolar modo sottolineato l’importanza di Paolo Maldini per il club rossonero. Di ...Quindi Milano è stata la ciliegina sulla torta", ha detto Giroud. Proprio sull'Italia e il campionato: "Mi faceva male vedere il club in questa situazione con la Juventus molto avanti. A mio modesto ...