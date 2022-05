“E che ca*** sempre tu!”. Caos nella giuria di Carlo Conti: la cantante sbotta con la collega (Di sabato 7 maggio 2022) Carlo Conti, lo scontro in diretta tv. Una puntata che ha certamente tenuto incollati allo schermo i telespettatori fino all’ultimo minuto quella di The Band, lo show che apre le porte alla sfida tra 8 band al cospetto di giudici qualificati. Non solo Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento a The Band ma anche i tutori Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Dolcenera e Giusy Ferreri. Lo scontro in diretta tv tira in ballo un nome tra questi. Tutto ha avuto inizio quando Giusy Ferreri ha discusso sul voto assegnato alla band Isoladellerose. Non dello stesso parere Dolcenera. Le due colleghe hanno dato il via a un vero e proprio diverbio davanti alle telecamere di The Band. Insomma, se per Giusy Ferreri la band era da 4, per Dolcenera le cose stavano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022), lo scontro in diretta tv. Una puntata che ha certamente tenuto incollati allo schermo i telespettatori fino all’ultimo minuto quella di The Band, lo show che apre le porte alla sfida tra 8 band al cospetto di giudici qualificati. Non soloVerdone, Gianna Nannini e Asia Argento a The Band ma anche i tutori Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Dolcenera e Giusy Ferreri. Lo scontro in diretta tv tira in ballo un nome tra questi. Tutto ha avuto inizio quando Giusy Ferreri ha discusso sul voto assegnato alla band Isoladellerose. Non dello stesso parere Dolcenera. Le due colleghe hanno dato il via a un vero e proprio diverbio davanti alle telecamere di The Band. Insomma, se per Giusy Ferreri la band era da 4, per Dolcenera le cose stavano ...

Advertising

santegidionews : #6maggio Il popolo rom, anche quello di fede musulmana, festeggia san Giorgio (+303 ca.) che morì martire per liber… - AstroSamantha : Mi dicono che il nostro lancio è stato bellissimo. Per noi è stato n viaggio sfrenato di ca. 9 minuti per raggiunge… - hampelotto2 : RT @enricomaino: @hampelotto2 Per gautedasuta che a voelu nen fichese n'tal casin d'Porta Pila,urmai pin-a d'maruchin,cun face d'merda ca s… - Politicallysc12 : @Open_gol Quella che fa crescere il ca**o qual’è? ???? - pelelezz : @armadio_ quella che c'hai sopra la testa che ca luce che è n fuoco? -