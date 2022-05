Covid | Iss | «Reinfezioni in salita | 400 mila da agosto | più rischi con Omicron» – Il report esteso

Leggi su open.online

(Di sabato 7 maggio 2022) Un non vaccinato contro-19 può incorrere in uno di decesso 8 volte più alto rispetto a un vaccinato con booster. Il dato arriva dal nuovodell’Istituto Superiore di Sanità che ribadisce l’efficacia dei vaccini antimettendo a confronto i tassi di mortalità tra protetti e non protetti nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 10 aprile. Nello specifico per i non immunizzati si registrano 36 morti legate al virus per 100abitanti. Per i vaccinati con terza dose 5 decessi per 100. Il dato si mostra evidente anche sul fronte dei ricoveri nei reparti di rianimazione. Nel periodo 18 marzo-17 aprile il tasso di ospedalizzazione in terapia intensiva dei non vaccinati è stato 5 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ...