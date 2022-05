Cento anni fa nasceva Raimondo Vianello, ineguagliabile signore della risata (Di sabato 7 maggio 2022) Ha fatto ridere e sorridere amaramente generazioni di italiani. E' stato uno dei personaggi più amati della tv. Con la moglie Sandra Mondaini ha formato la coppia più longeva del mondo dello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 maggio 2022) Ha fatto ridere e sorridere amaramente generazioni di italiani. E' stato uno dei personaggi più amatitv. Con la moglie Sandra Mondaini ha formato la coppia più longeva del mondo dello ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Una maglia rosanero per il traguardo dell’ex agente. Nel secolo...Fedele. I cento anni di Francesco - meryanne61 : RT @Toni_ct_1: 'Cosa sarà? Che fa crescere gli alberi, la felicità Che fa morire a vent'anni Anche se vivi fino a cento Cosa sarà? A far mu… - las3rman : @pierpi13 Ogni cento metri sembreranno dieci anni in meno - Carondemonio71 : @robersperanza @komenitalia Cento anni di ricerca sul cancro e 6 mesi per un vaccino. Ma finiscila di spillare quattrini - SerieTvserie : Cento volte Raimondo, la tv ricorda Vianello nel 100simo compleanno -