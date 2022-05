Cate Blanchett sui registi uomini: "Pretendono sensualità ma puoi attrarre il pubblico in altri modi" (Di sabato 7 maggio 2022) Cate Blanchett ha raccontato la sua esperienza all'epoca di Elizabeth, sottolineando come i registi tendano a chiedere ad un personaggio femminile di essere sensuale. Cate Blanchett ha rilasciato una nuova intervista al New York Times, parlando dei registi che Pretendono sempre sensualità dai personaggi femminili, senza capire che invece l'attenzione del pubblico potrebbe essere attirata in molti altri modi. Nel corso della sua carriera, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett ha dimostrato più e più volte il suo camaleontico talento, interpretando ogni genere di personaggio, sempre in maniera credibile e impeccabile. Basti pensare all'interpretazione di Phyllis ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022)ha raccontato la sua esperienza all'epoca di Elizabeth, sottolineando come itendano a chiedere ad un personaggio femminile di essere sensuale.ha rilasciato una nuova intervista al New York Times, parlando deichesempredai personaggi femminili, senza capire che invece l'attenzione delpotrebbe essere attirata in molti. Nel corso della sua carriera, la vincitrice dell'Oscarha dimostrato più e più volte il suo camaleontico talento, interpretando ogni genere di personaggio, sempre in maniera credibile e impeccabile. Basti pensare all'interpretazione di Phyllis ...

