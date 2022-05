Basket | Playoff Serie A2 2021 2022 | Ravenna-Torino 82-71 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) L’Orasìha sconfitto la Reale Mutuaper 82-71, in occasione della gara-1 dei quarti di finale deidellaA2di. Post-season iniziata nel migliore dei modi per i romagnoli, dopo la terza piazza conquistata in regular season nel Girone Rosso; padroni di casa in Romagna bravi a rispettare il pronostico contro la sesta forza del Girone Verde, con difficoltà soltanto durante le fasi iniziali e nel finale di partita. Netto successo propiziato, in termini di punti e personalità, principalmente da un Sullivan uomo-squadra; ben 27 punti e titolo da top scorer per il cestista casalingo, semplicemente inarrestabile in più frangenti. Menzione inoltre necessaria per De Vico, atleta di, spesso letale da tre e in ...