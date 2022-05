Zevi lancia assemblea pubblica su delibera 140 | vogliamo invertire rotta

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Si svolgerà mercoledì 18 maggio alle ore 18.00, nei locali della Casa della Città (Piazza Giovanni da Verrazzano 7), l’per il nuovo Regolamento sul Patrimonio di Roma Capitale. Per partecipare, fino ad esaurimento posti, sarà necessario mandare una email all’indirizzo assessorato.patrimoniocasa@comune.Roma.it. “Sento un dovere morale e politico nei confronti di Roma: ricucire la ferita che si è prodotta negli ultimi anni a partire dalla famosa140. Tutti conosciamo il disastro degli ultimi anni: associazioni sfrattate, contenziosi continui, un dialogo fatto di carte bollate. Un disastro a cui noiporre rimedio, per cui ci siamo impegnati in campagna elettorale.” “Perlaci siamo messi al lavoro fin dal primo giorno di ...