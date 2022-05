“Si sono messi d’accordo”. Isola dei Famosi, i fratelli Tavassi smascherano il naufrago (Di venerdì 6 maggio 2022) Roger Balduino non sta vivendo giorni facili all’Isola dei Famosi. L’avventura al reality show di Ilary Blasi è iniziata con una simpatia reciproca con Estefania Bernal che presto si è trasformata in una specie di relazione anche se lui ha precisato di non essere innamorato. Ma le cose si sono complicate quando Roger Balduino ha ritrovato sull’Isola dei Famosi la sua ex, Beatriz Marino. Inizialmente ha preso le distanze, ma adesso che lei è ancora in Honduras ha le idee un po’ confuse. Per questo cambio repentino Edoardo e Guendalina Tavassi non sono per niente convinti dell’amore che il modello prova per Estefania. Roger Baldunino Isola dei Famosi non convince: “È d’accordo con lei” “Roger non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Roger Balduino non sta vivendo giorni facili all’dei. L’avventura al reality show di Ilary Blasi è iniziata con una simpatia reciproca con Estefania Bernal che presto si è trasformata in una specie di relazione anche se lui ha precisato di non essere innamorato. Ma le cose sicomplicate quando Roger Balduino ha ritrovato sull’deila sua ex, Beatriz Marino. Inizialmente ha preso le distanze, ma adesso che lei è ancora in Honduras ha le idee un po’ confuse. Per questo cambio repentino Edoardo e Guendalinanonper niente convinti dell’amore che il modello prova per Estefania. Roger Balduninodeinon convince: “Ècon lei” “Roger non è ...

Advertising

matteograndi : Hitler? Mica voleva la guerra. Voleva solo prendersi uno dopo l’altro i paesi europei come a Risiko, sterminando tr… - Albert_Caeiro : Il problema è che evidentemente siamo costretti da qualche vincolo di alleanza. Se rifiutassimo e abbiamo visto nel… - Albert_Caeiro : @piagnano @Moonlightshad1 Il problema è che evidentemente siamo costretti da qualche vincolo di alleanza. Se rifiut… - tweetazzurri : @napolista Spetta e spera, i compensi sono solo per il CDA familiare. 35milioni si sono messi in saccoccia dal 2011… - AnnamariaBernu2 : RT @aleferaz: NON CECCHINI CHE HA DETTO A TUTTA SPOLETO CHE ANNA E MARCO SI SONO MESSI INSIEME ?????? #DonMatteo13 -