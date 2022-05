Ragazzina ucraina in coma ascolta i Maneskin e dà segni di vita: “miracolo” al Cto di Torino (Di venerdì 6 maggio 2022) Da alcune settimane è ricoverata in coma al Cto a Torino a seguito di un incidente stradale accaduto mentre insieme alla famiglia stava fuggendo dalla guerra e ieri, sentendo un brano dei Maneskin ha avuto una reazione emotiva che fa ben sperare i sanitari che l’hanno in cura. Protagonista una giovane ragazza ucraina 16enne a cui il direttore della struttura complessa di neuro riabilitazione dell’ospedale torinese, Maurizio Beatrici, ha fatto sentire ieri pomeriggio una canzone della band dopo aver saputo dalla sorella della giovane delle sue preferenze musicali. La “reazione emotiva” della Ragazzina in coma grazie ai Maneskin “La ragazza – spiega Beatrici all’Adnkronos – ieri ha dato un rientro dal coma, sentendo una canzone della sua band preferita ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Da alcune settimane è ricoverata inal Cto aa seguito di un incidente stradale accaduto mentre insieme alla famiglia stava fuggendo dalla guerra e ieri, sentendo un brano deiha avuto una reazione emotiva che fa ben sperare i sanitari che l’hanno in cura. Protagonista una giovane ragazza16enne a cui il direttore della struttura complessa di neuro riabilitazione dell’ospedale torinese, Maurizio Beatrici, ha fatto sentire ieri pomeriggio una canzone della band dopo aver saputo dalla sorella della giovane delle sue preferenze musicali. La “reazione emotiva” dellaingrazie ai“La ragazza – spiega Beatrici all’Adnkronos – ieri ha dato un rientro dal, sentendo una canzone della sua band preferita ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ragazzina ucraina in coma ascolta i Maneskin e dà segni di vita: “miracolo” al Cto di Torino - TV7Benevento : Ucraina: ragazzina ferita guida per 30 km su strada minata per salvare due uomini - - avemau : Commosso e turbato da un abbraccio che ricevo da una ragazzina Ucraina ogni volta che mi vede a scuola. Mi stringe… - AminelliVr : RT @TgLa7: I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seconda guerra mo… - salvatore_irato : RT @TgLa7: I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seconda guerra mo… -