Per Eva Henger braccio a rischio setticemia La d’Urso racconta | “Era in lacrime”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 5 maggio 2022, Barbara d'Urso ha aggiornato il suo pubblico con le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eva Henger. Purtroppo per l'attrice, le cose non si mettono bene. Come aveva raccontato la d'Urso, Eva avrebbe dovuto essere operata giorni fa ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, i medici hanno preferito aspettare, per non metterla a rischio. Nelle ultime ore però la situazione si è fatta più preoccupante a causa di una infezione che avrebbe colpito il braccio di Eva. Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la d'Urso ha raccontato di aver ricevuto un messaggio vocale molto lungo da parte di Eva, con il quale le spiegava la situazione in lacrime.

