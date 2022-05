Omicidio Salvatore Martino | arrestato presunto assassino

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – I Carabinieri e la Polizia hannoildi, 38 anni, ucciso a Erice il 26 dicembre del 2021. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale e gli agenti della polizia di Stato di Trapani hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale dei Minorenni di Palermo, su richiesta della procura a carico di un giovane trapanese, minorenne all’epoca dei fatti. Il corpo senza vita della vittima era stato trovato all’interno della sua abitazione in contrada Pegno di Erice. Controllate le immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza e dei tabulati telefonici e le tracce biologiche rinvenute. Inoltre, sono state importanti le testimonianze di alcuni abitanti della zona. Secondo la ...

