Oltre le rimonte Il Real Madrid sa rinnovarsi come nessuno

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Essere il club più grande della storia significa non stancarsi mai di scriverla, la storia, nonostante un passato tanto radioso da indurre a crogiolarsi. Ma ildemolisce la nostalgia. La ripudia, “Who needs Ronaldo”. E rimescola le carte in totale naturalezza. Basti pensare al più fresco ritratto di famiglia, che in questi giorni spopola sui social: Carlo Ancelotti like boss, occhialata e sigaro in bocca, un po’ Churchill e un po’ De Niro; dietro di lui David Alaba, già decano al suo primo anno, e il trio brasiliano Vinicius-Militao-Rodrygo, micidiali nuovi che avanzano fra le Merengues. Manca solo Eduardo Camavinga, per completare il passaggio generazionale. E l’ennesima impresa: ilha centrato la sua diciassettesima finale di Champions League – record assoluto, +6 su Milan e Bayern – trasformando il prevedibile in ...