Napoli, fastidio muscolare per Ghoulam (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino a Castel Volturno. Ancora una volta, presente a bordo campo ad assistere la seduta, c’era il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Il report mette in evidenza la particolare attenzione riservata ai calci piazzati, oltre alle condizioni fisiche di alcuni membri della squadra. In particolare si evince che Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Ghoulam ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilha pubblicato il report dell’allenamento del mattino a Castel Volturno. Ancora una volta, presente a bordo campo ad assistere la seduta, c’era il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Il report mette in evidenza la particolare attenzione riservata ai calci piazzati, oltre alle condizioni fisiche di alcuni membri della squadra. In particolare si evince che Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mentreha svolto solo lavoro personalizzato in palestra per un. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in ...

Advertising

napolista : #Napoli, fastidio muscolare per #Ghoulam Il report dell’allenamento del mattino. Il difensore ha svolto solo lavor… - infoitsalute : SSC Napoli, il report: Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare - SoniaSamoggia : RT @Erica90835855: #puoiSeguire me o un altro napoletano o napoletanaccio ma sappi che non è la stessa cosa. Io non conosco nessuno,do fas… - UnTemaAlGiorno : RT @Erica90835855: #puoiSeguire me o un altro napoletano o napoletanaccio ma sappi che non è la stessa cosa. Io non conosco nessuno,do fas… - cavmatt12 : RT @Erica90835855: #puoiSeguire me o un altro napoletano o napoletanaccio ma sappi che non è la stessa cosa. Io non conosco nessuno,do fas… -