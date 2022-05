Meteo, in arrivo temporali di pioggia rossa con sabbia del Sahara: le previsioni per il fine settimana (Di venerdì 6 maggio 2022) Meteo. La pioggia continua a scorrere incessante, nonostante il periodo e il mese corrente. Anche questo fine settimana non farà eccezioni, anzi, proprio il nostro Bel Paese, l’Italia, sarà interessata dall’arrivo di sabbia direttamente dal deserto del Sahara sospinta da un intenso flusso di Scirocco che attraverserà la penisola. pioggia rossa su tutta l’Italia A rivelare quello che accadrà nei prossimi giorni sono le previsioni di 3bMeteo, secondo cui dal Nord Africa arriveranno sabbia e aria calda che, andando a confluire nei getti di aria fresca di origine polare marittima in discesa dal Nord, precisamente dall’Olanda, provocheranno piogge e rovesci diffusi su gran parte del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022). Lacontinua a scorrere incessante, nonostante il periodo e il mese corrente. Anche questonon farà eccezioni, anzi, proprio il nostro Bel Paese, l’Italia, sarà interessata dall’didirettamente dal deserto delsospinta da un intenso flusso di Scirocco che attraverserà la penisola.su tutta l’Italia A rivelare quello che accadrà nei prossimi giorni sono ledi 3b, secondo cui dal Nord Africa arriverannoe aria calda che, andando a confluire nei getti di aria fresca di origine polare marittima in discesa dal Nord, precisamente dall’Olanda, provocheranno piogge e rovesci diffusi su gran parte del ...

