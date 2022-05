Livio Cori e Anna Tatangelo | amore finito? Ecco cosa dice lui

(Di venerdì 6 maggio 2022) Fake news.smentisce le dichiarazioni sulla fine della sua relazione con. Il sito Oggi.it, nei giorni scorsi, ha pubblicato un articolo sulle presunte motivazioni, scrivendo che le notizie erano state comunicate «tramite il suo staff» e che la storia d’sarebbe finita per «colpa» della cantante e del suo «nome pesante», che rischierebbe di oscurarlo. In queste ore,, in una serie di Instagram Stories ha specificato tutto: «Ci tenevo a dirvi unaal volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi ...

La bella Anna Tatangelo aveva trovato nuovamente l'amore con. Ma anche questa storia d'amore è finita . E se la cantante di Sora non ha voluto commentare nulla di questa vicenda, ...Anna Tatangelo e, relazione finita: parla il cantantegrida alla fake news e il riferimento è a quanto circola in questi giorni in rete circa la presunte motivazioni alla base della sua rottura ...Sono passate ormai diverse settimane da quando Anna Tatangelo e Livio Cori hanno messo la parola fine alla loro relazione. Come spesso accade in questi casi, sono molte le notizie rilasciate dai vari ...“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci p ...