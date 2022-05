LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: in fuga Filippo Tagliani e Mattia Bais, gruppo a 9? (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Margine che ora è sceso a 8’30”. 13.52 Ora arriva anche un uomo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux. 13.50 L’unico corridore a fare l’andatura in gruppo è Senne Leysen (Alpecin-Fenix). 13.47 150 chilometri al traguardo. 13.44 Velocità comunque controllata sia in gruppo sia nella fuga. 13.41 Vantaggio che scende sotto i 10?. 13.39 Ricordiamo che al comando ci sono sempre Filippo Tagliani e Mattia Bais, entrambi della Drone Hopper – Androni Giocattoli. 13.37 A guidare i più anziani ovviamente l’Embatido: 1 VALVERDE Alejandro 42y + 11d 2 POZZOVIVO Domenico 39y + 157d 3 RICHEZE Maximiliano 39y + 60d 4 GAVAZZI Francesco 37y + 278d 5 NIBALI Vincenzo 37y + 173d 13.34 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Margine che ora è sceso a 8’30”. 13.52 Ora arriva anche un uomo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux. 13.50 L’unico corridore a fare l’andatura inè Senne Leysen (Alpecin-Fenix). 13.47 150 chilometri al traguardo. 13.44 Velocità comunque controllata sia insia nella. 13.41 Vantaggio che scende sotto i 10?. 13.39 Ricordiamo che al comando ci sono sempre, entrambi della Drone Hopper – Androni Giocattoli. 13.37 A guidare i più anziani ovviamente l’Embatido: 1 VALVERDE Alejandro 42y + 11d 2 POZZOVIVO Domenico 39y + 157d 3 RICHEZE Maximiliano 39y + 60d 4 GAVAZZI Francesco 37y + 278d 5 NIBALI Vincenzo 37y + 173d 13.34 ...

