(Di venerdì 6 maggio 2022)die di. Sono tra gli effetti riscontrati in molti pazienti che hanno avuto il virus. Si tratta della cosiddetta brain fog, una nebbia cognitiva che sembra ottundere la mente. Gli effetti deidiemergono sempre più spesso nella letteratura scientifica, con un numero crescente di pazienti che ne soffrono anche a mesi di distanza dall’infezione. E un nuovo studio dell’Università di Cambridge aiuta oggi a capire meglio le proporzioni del problema: per alcuni dei pazienti più a rischio, quelli che hanno sofferto di una forma grave di19, è come se ilfosse invecchiato, di colpo, di oltre 20 anni.LongLe sequele cognitive di ...

Advertising

quotidianodirg : #Saluteebenessere #cervello Invecchiamento del cervello post Covid: problemi di memoria e ragionamento - anarcobiotici : @Aramcheck76 Se pensi che comporterebbe una progressiva perdita del tessuto economico industriale a favore del terz… - DalilaBeatrice : Uno studio guidato da ricercatori del NICO – UniTorino chiarisce la relazione fra l’eterogeneità di cellule del Sis… - massimo134 : @Lillylabionda Anche io .... è solo il quel momento che mi sale l depressione del invecchiamento ???????? - DuraccioAntonio : RT @FnpLombardia: In Lombardia al 1 gennaio 2021 la popolazione era di 9.981.554 abitanti, 2.286.466 dei quali sono over 65enni. Sempre + N… -

Si tratta di iniziative promosse per incentivare l'attivo e la culturavolontariato, combattendo i fenomeni di marginalità e fragilità, per una maggiore inclusione sociale dei ...La dottoressa Berretti inoltre parlasuo team. "L'attuale Gastroenterologia si è recentemente ... S'indaga per abuso d'ufficio Robot e, l'Università di Udine lavora al futuro La ...Si discuterà di Alzheimer e delle altre forme di demenza nel corso del convegno regionale SINdem che si terrà il 12 e 13 maggio al Grand Hotel Piazza Borsa ...ROMA - Invecchiare oggi in Italia rispetto a 20 anni fa vuol dire maggior occupazione (+11 punti percentuali), autonomia e indipendenza (+3,3 punti percentuali), miglior prospettiva di salute (+9,1 pu ...