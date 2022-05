Il Pci festeggia l’invasione russa con la Z di Putin sui manifesti: l’ultima follia “sovietica” a Zagarolo (Di venerdì 6 maggio 2022) La Z di Putin nei manifesti del Pci ( in credibile ma vero…) di Zagarolo con cui i comunisti festeggiano domenica 8 maggio la vittoria dell’ex Unione sovietica, vincitrice sulla forze naziste. Gli elementi della farsa tragica ci sono tutti, esemplificati dal manifesto che sta scatenando reazioni furibonde. E’ la locandina con cui la sezione Monti Prenestini-Casilina del nuovo Partito comunista chiama a raccolta per la “Festa della Vittoria – L’Unione sovietica libera l’Europa dal nazifascismo”. Come si vede, dall’immagine che sta facendo il giro del web la “Z” di Zagarolo diventa la “Z” con il simbolo ben triste dell’invasione russa in Ucraina. Il Pci festeggia la vittoria dell’ex Urss con il simbolo di morte: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) La Z dineidel Pci ( in credibile ma vero…) dicon cui i comunistino domenica 8 maggio la vittoria dell’ex Unione, vincitrice sulla forze naziste. Gli elementi della farsa tragica ci sono tutti, esemplificati dal manifesto che sta scatenando reazioni furibonde. E’ la locandina con cui la sezione Monti Prenestini-Casilina del nuovo Partito comunista chiama a raccolta per la “Festa della Vittoria – L’Unionelibera l’Europa dal nazifascismo”. Come si vede, dall’immagine che sta facendo il giro del web la “Z” didiventa la “Z” con il simbolo ben triste delin Ucraina. Il Pcila vittoria dell’ex Urss con il simbolo di morte: ...

