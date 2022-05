Edoardo e Guendalina non credono a Roger e Beatriz | “Si sono messi d’accordo”

(Di venerdì 6 maggio 2022)nonaffatto convinti dell’amore cheprova per Estefania e l’arrivo diin Honduras ha avvalorato la loro tesi. “non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“, ha esordito. Anche suo fratello si è poi dettocon lei: “Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania mi ha risposto ‘vado con entrambe’,i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa“.Tavassi, infine, ha anche esplicato una sua teoria fantasiosa (ma reale) sul triangolo de L’Isola dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Dopo un testa a testa con Edoardo Guendalina vince la prova ed è la nuova leader! ???? #Isola - Ride80Free : @AndreaR09527214 @vladiluxuria Bravo finalmente qualcuno che non ha paura dello showdown o altro sono due puzzoni Edoardo e Guendalina - 84Tex : #isola EDOARDO guardando in lontananza Roger e BEATRIZ camminare insieme dice al gruppo:“Il sogno erotico di ogni u… - trashtvaddicted : IL PERCULAMENTO DI CARMEN, GUENDALINA, EDOARDO, A LORY E' ESILARANTE #ISOLA - Indira813 : RT @fabiani_ilaria: Il trio romano Nicolas Guendalina ed Edoardo mi fa morire. #isola -

Prosegue il malcontento all' Isola dei Famosi . Dopo il faccia a faccia in diretta traTavassi e Laura Maddaloni , la sorella diha svelato altri dettagli sulla moglie di Clemente Russo . "Mi ha maledetto",Tavassi svela un retroscena all'Isola Lei si è ...Ha inoltre previsto che 'Lo vedrà come suo fratello Riccardino e lo riempirà di coccole e baci" Differente sarebbe invece la situazione perTavassi , fratello di. Per Eva Henger ...Fustrata sulle parti intime a L’Isola dei famosi 2022. Durante l’ultima puntata del reality, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni ...Il pugile olimpico Clemente Russo è da giorni al centro di un’infuocata polemica: il prossimo prime time potrebbe essere l’ultimo. La strategia d’attacco ha parzialmente penalizzato entrambi in conten ...