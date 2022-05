Covid oggi Toscana, 2.234 contagi: bollettino 6 maggio 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.234 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini somministrati sono 8.907.685. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.234 ida coronavirus in, 6, secondo numeri e datideldella regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati insono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che ini vaccini somministrati sono 8.907.685. L'articolo proviene da Italia Sera.

