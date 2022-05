Covid | 43 947 nuovi contagi e 125 decessi Tasso 14 | 5% - 0 | 2%

Advertising

StraNotizie : Covid oggi Italia, 43.947 contagi e 125 morti: bollettino 6 maggio - zazoomblog : Covid Italia: oggi 43.947 casi e 125 morti. ll bollettino del 6 maggio - #Covid #Italia: #43.947 #morti. - TelevideoRai101 : Covid,meno casi (43.947) e decessi, 125 - rtl1025 : ?? Sono 43.947 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - LocalPage3 : Covid oggi Italia, 43.947 contagi e 125 morti: bollettino 6 maggio -

15.55,meno casi (43.) e decessi, 125 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 43.nuovi casi di(48.255 ieri). I morti sono 125 rispetto ai precedenti 138. Sono 302.406 i tamponi processati, a fronte dei 327.178 precedenti. Stabile il tasso di positività al 14,5% (ieri 14,...Nelle ultime 24 ore sono stati 43.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 48.255 . Diminuiscono ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti...Iss, scende l'incidenza. Giù anche occupazione terapie intensive e reparti. Leggermente in rialzo l'Rt da 0,93 a 0,96 (ANSA) ...Secondo il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio l’incidenza settimanale ...