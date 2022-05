Catia Franchi | “Dopo aver scoperto di avere un tumore | ho chiesto il divorzio”

Advertising

Pubblicato il 6 Maggio, 2022apre il suo cuore al pubblico, raccontando i momenti più complessi del suo passato, dalla lotta contro un tumore alla morte del marito. Cinquatotto anni, sorella della famosa stilista ...Forse non tutti lo sanno, maha alle spalle una storia piuttosto particolare. A raccontarla, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, è stata proprio la diretta interessata sulle pagine del magazine ...Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne in un'intervista ha parlato della sua vita e del rapporto con sua sorella Elisabetta.Uomini e Donne, la dama Catia ha raccontato al magazine del programma quanto il tumore le abbia cambiato la vita: racconto da pelle d'oca.