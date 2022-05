Calzini di spugna: il metodo efficace per sbiancarli alla perfezione! (Di venerdì 6 maggio 2022) I Calzini di spugna sono di sicuro tra i più usati e questo li porta ad essere lavati molto spesso e non sempre escono dalla lavatrice bianchi come in origine. Esiste però il modo di ridargli nuova vita seguendo alcuni semplici metodi con prodotti naturali, facili da usare e spesso presenti nelle nostre case. In che modo quindi è possibile sbiancarli? Il metodo più semplice è quello di utilizzare il bicarbonato di sodio, che una volta messo in lavatrice, aiuterà tutti i vostri panni bianchi a riprendere la lucentezza che avevano prima di ingiallire in un cassetto perchè magari usati poco. Ma per sbiancare i Calzini è necessario farlo a mano, ovvero mettendo in una bacinella di acqua bollente due cucchiai di bicarbonato di sodio e poi immergerli. Se invece preferite la lavatrice ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 6 maggio 2022) Idisono di sicuro tra i più usati e questo li porta ad essere lavati molto spesso e non sempre escono dlavatrice bianchi come in origine. Esiste però il modo di ridargli nuova vita seguendo alcuni semplici metodi con prodotti naturali, facili da usare e spesso presenti nelle nostre case. In che modo quindi è possibile? Ilpiù semplice è quello di utilizzare il bicarbonato di sodio, che una volta messo in lavatrice, aiuterà tutti i vostri panni bianchi a riprendere la lucentezza che avevano prima di ingiallire in un cassetto perchè magari usati poco. Ma per sbiancare iè necessario farlo a mano, ovvero mettendo in una bacinella di acqua bollente due cucchiai di bicarbonato di sodio e poi immergerli. Se invece preferite la lavatrice ...

