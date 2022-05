Avatar 2 | svelati i dettagli della trama dopo il trailer di The Way of Water

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si avvicina la data del 16 dicembre 2022, giorno in cui farà la sua comparsa al cinema l’attesissimo2, seguito del film che fino a pochi anni fa è stato il più visto di sempre.2, 6/5/2022 – Computermagazine.itIl capitolo due con protagonisti i famosi personaggi “azzurri”, curato da James Cameron, è stato “svelato” grazie al nuovomostrato in esclusiva durante l’evento CinemaCon di Las Vegas, e tramite lo stesso si sono potuti apprendere deiinteressanti. Il popolo Na’vi sarà maggiormente integrato con quello degli umani in2, ed è proprio in questo contesto che i due attori protagonisti, leggasi Jake Sully e Neytiri (Sam Worthington e Zoe Saldaña) daranno vita alla loro famiglia.2, ECCO QUANTO EMERSO DAL NUOVO ...

Advertising

Lollowitz : RT @HDblog: Avatar 2, primi dettagli sulla storia svelati dal trailer ufficiale - HDblog : RT @HDblog: Avatar 2, primi dettagli sulla storia svelati dal trailer ufficiale - Asgard_Hydra : Avatar 2, primi dettagli sulla storia svelati dal trailer ufficiale - - telodogratis : Avatar 2, primi dettagli sulla storia svelati dal trailer ufficiale - gigibeltrame : Avatar 2, primi dettagli sulla storia svelati dal trailer ufficiale #digilosofia -

... " Era previsto un flashback che avrebbe mostrato uno deglidi Khonshu nell'antico Egitto [...] Avreste visto una specie di alleanza tra l'e gli Eterni . Era una scena molto divertente, ...: The Way of Water , le parole dell'attrice approfondimento2:titolo ufficiale e data d'uscita L'attesa è alle stelle. Finalmente il 2022 segnerà il ritorno disul ...Marvel, in uno dei recenti prodotti dell'MCU sarebbero dovuti comparire dei personaggi ben noti ai fan, ma sono stati tagliati ...Avatar 2 ha finalmente un titolo: James Cameron lo ha svelato alla CinemaCon mostrando il trailer che uscirà al cinema con Doctor Strange .... Avatar 2: ecco il titolo italiano, il trailer sarà con Do ...