"Voglio i nomi di chi ha il ciclo", l'intervista delle Iene alla direttrice (Di giovedì 5 maggio 2022) "Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo mestruale, ok? Sennò gli calo le mutande io". Questo il messaggio vocale della direttrice del supermercato Conad di Pescara inviato su una chat di colleghi, dopo aver trovato un assorbente fuori posto in bagno. Un servizio delle Iene di mercoledì 4 maggio ha cercato di fare luce sulla vicenda, che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana, dopo che la Filcams Cgil ha denunciato l'accaduto. In esclusiva è stata riprodotta tutta la nota vocale inviata dalla titolare. Vi raccomandiamo... Il monologo di Grignani a Le Iene è un messaggio di rinascita dopo le dipendenze Alice Martinelli, inviata della famosa trasmissione di Italia 1, ha ascoltato le testimonianze ...

