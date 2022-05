Varietà Godot a Ragusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 5 maggio 2022)– Sarà lo spettacolo “”, omaggio all’avanspettacolo, a salutare la straordinaria stagione teatrale “Palchi DiVersi” organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T. e giunta già alla sua sedicesima edizione. Musica, canzoni, gags, cavalli di battaglia e numerose ed esilaranti novità saranno i protagonisti del prossimo fine settimana presso la Maison G.o.D.o.T. in via Carducci 265-273 a. L’evento, in programma venerdì 6 e sabato 7 maggio alle ore 21.00 e domenica 8 maggio alle ore 19.00, sarà l’occasione per festeggiare due importanti anniversari per la compagniana, da sempre guidata dalla passione di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso. Proprio in questi giorni infatti ricade il XXV° anniversario della nascita della Compagnia G.o.D.o.T. che coincide anche con il primo ...