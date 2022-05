Tav Salerno-Reggio | confronto pubblico sulla tratta Battipaglia-Romagnano | ecco le conclusioni

(Di giovedì 5 maggio 2022) Venerdì 6 maggio alle ore 16, sarà presentata a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di, la relazione conclusiva del dibattitodella nuova linea ferroviaria ad alta velocitàCalabria. Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane), proponente della nuova infrastruttura, ha indetto il dibattitoa febbraio 2022 in osservanza del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri n.76 del 2018, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nel processo decisionale su un’opera che avrà un impatto economico, sociale e ambientale per la collettività. I sei incontri online e i sette incontri sul territorio hanno ...

