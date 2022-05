Olio, per l’oro verde di Anacapri premi e riconoscimenti nella guida di Slow Food (Di giovedì 5 maggio 2022) premi e riconoscimenti speciali quelli che i soci de “l’oro di Capri” hanno ottenuto nella guida Slow Food Italia 2022 dedicata agli olii extravergine per “le pratiche olivicole che favoriscono l’economia circolare e la tutela del territorio”. Quattro i riconoscimenti speciali ottenuti dai tre cru dell’azienda “Il Cappero”. Nello specifico, “il Cappero Cru Orrico”, prodotto nei terreni limitrofi alla Grotta Azzurra, ha ottenuto il premio più ambito di Olio Slow con queste motivazioni: “Olio di qualità, capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone e territori di provenienza, ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili”. Ad “Il Cappero Cru Orrico” viene riconosciuta anche la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022)speciali quelli che i soci de “di Capri” hanno ottenutoItalia 2022 dedicata agli olii extravergine per “le pratiche olivicole che favoriscono l’economia circolare e la tutela del territorio”. Quattro ispeciali ottenuti dai tre cru dell’azienda “Il Cappero”. Nello specifico, “il Cappero Cru Orrico”, prodotto nei terreni limitrofi alla Grotta Azzurra, ha ottenuto ilo più ambito dicon queste motivazioni: “di qualità, capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone e territori di provenienza, ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili”. Ad “Il Cappero Cru Orrico” viene riconosciuta anche la ...

