Mattarella agli studenti | «Voi siete l’Europa» Metsola | «Doveroso continuare ad aiutare l’Ucraina» – Il video

Gli ucraini «stanno lottando per i valori e principi europei, nei loro occhi è presente un coraggio molto forte per un Paese che amano e stanno difendendo. Abbiamo il dovere di continuare ad aiutarli a vincere, con la speranza di entrare in Ue». Sono le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a margine dell'incontro al Quirinale con gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presidente del Parlamento Ue ha poi aggiunto: «Il tema dell'approvvigionamento energetico è stato sempre al centro delle discussioni politiche: per molti anni si è discusso di un'unione di energie, ossia chi più ne ha, condivide con gli altri» Paesi dell'Ue, in modo da «essere autonomi e non solo dipendenti dai paesi che possono ricattare ...

EP_President : Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’???? più giusta e forte, r… - Quirinale : #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente… - meb : Il Presidente #Mattarella ha ribadito al Consiglio d’Europa ???? l’impegno dell’Italia nella costruzione della pace,… - m_gaiati : RT @EP_President: Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’???? più giusta e forte, rispecc… - ADerespinis : RT @sandracipria: Miliardi 'rubati' agli italiani con Mattarella e Draghi a far da pali. -