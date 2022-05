Madonna vuole incontrare Papa Francesco: "Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto" (Di giovedì 5 maggio 2022) Madonna vuole incontrare Papa Francesco , per «discutere di questioni importanti». La popstar affida a Twitter la richiesta di un appuntamento con il Santo Padre. «Ciao Papa Francesco - scrive taggando... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022), per «discutere di questioni importanti». La popstar affida a Twitter la richiesta di un appuntamento con il Santo Padre. «Ciao- scrive taggando...

Advertising

masterserious90 : Madonna che vuole discutere col Papa sulle sue scomuniche e io immagino il clero che dice “Mannaccia alla Madonna”. - notanuggetz : RT @nelsottobosco: sempre con la donna invidiosa che se ha qualcosa da dire è invidiosa che vuole essere magra che vuole non mangiare che v… - RivistaStudio : Madonna ha scritto al Papa per ricordargli che lei è una brava cattolica, non bestemmia, ritiene ingiuste le tre sc… - iKiss97JK : @iRyujvn @MNSUNGAY Oh madonna non ci vuole uno studio - GazzettaDelSud : ?? #Madonna vuole incontrare #PapaFrancesco: 'Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto'. -