Inter-Empoli, Inzaghi alla vigilia: “I nostri tifosi ci daranno una marcia in più” (Di giovedì 5 maggio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Empoli, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match di domani ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Che partita sarà quella di domani?Sarà una di quelle partite molto insidiose perché l’Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perché ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Simonein conferenza stampadi, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’sarà impegnata nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 contro l’di Aurelio Andreazzoli.del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match di domani ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Che partita sarà quella di domani?Sarà una di quelle partite molto insidiose perché l’è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perché ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua ...

Advertising

DiMarzio : #Pinamonti si racconta alla vigilia della “sua” partita: “Se segno contro l’@Inter non esulto”. Poi il rapporto con… - ESPN_FDJ : ?????????????? ?? ¡El calendario que le resta a Inter y Milan por el Scudetto! ? AC Milan ?? Fiorentina (L) ?? Hellas (V)… - julietbawuah : Serie A title race - 3?? games to go. Milan: 77 pts (Verona, Atalanta, Sassuolo) Inter: 75 pts ( Empoli, Caglia… - SkySport : Inter, Inzaghi: 'Le motivazioni faranno la differenza. Il Milan? La corsa è su noi stessi' #SkySport #SerieA… - eltucusalamanca : RT @auro_milan: Squadra che vince non si tocca. Dopo Udinese-Inter #Banti sarà al Var anche per Inter-Empoli…non si sa mai… -