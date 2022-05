INPS, assegno unico in arrivo? Quest’app avvisa in anticipo (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un modo per sapere esattamente quando arriverà l’importo dell’assegno unico? Sì ed è davvero molto semplice Dal 1° marzo le famiglie italiane con figli a carico con meno di 21 anni e senza limiti di età in caso con figli con disabilità stanno ricevendo direttamente sul proprio IBAN gli accrediti dell’assegno unico Universale. L’assegno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un modo per sapere esattamente quando arriverà l’importo dell’? Sì ed è davvero molto semplice Dal 1° marzo le famiglie italiane con figli a carico con meno di 21 anni e senza limiti di età in caso con figli con disabilità stanno ricevendo direttamente sul proprio IBAN gli accrediti dell’Universale. L’L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

INPS_it : @beatribigazzi L’assegno unico al momento non ha una data fissa di pagamento. Per alcune casistiche sui secondi pag… - Alfonso0070 : RT @SocialPNews: #pagamenti #INPS di #maggio 2022 in arrivo. #BONUS #bebè, bonus #Renzi, #carta acquisti per #over 65, #assegno Unico, per… - INPS_it : @BValentinoB Le domande di assegno unico presentate ad aprile, come norma, riceveranno esito e pagamento entro fine maggio #InpsInAscolto - khanahm01 : @INPS_it Ciao Inps buongiorno, scusi sto ancora aspettando per esito della Domanda di Assegno universale per figli… - TrendOnline : #pagamenti #INPS di #maggio 2022 in arrivo. #BONUS #bebè, bonus #Renzi, #carta acquisti per #over 65, #assegno Unic… -