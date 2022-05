Il cardinale Matteo Zuppi: «Francesco coraggioso, la porta della pace è stretta ma non c’è altra soluzione» (Di giovedì 5 maggio 2022) L’arcivescovo di Bologna: «Necessario un negoziato che coinvolga tutti gli attori». «La guerra nel Donbass c’era già da otto anni, ma il Papa è stato chiarissimo: la distinzione tra aggressore e aggredito è netta» Leggi su corriere (Di giovedì 5 maggio 2022) L’arcivescovo di Bologna: «Necessario un negoziato che coinvolga tutti gli attori». «La guerra nel Donbass c’era già da otto anni, ma il Papa è stato chiarissimo: la distinzione tra aggressore e aggredito è netta»

