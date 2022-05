Iervolino nel pre gara: “C’è una sana tensione”. Il commento del primo tempo tra Salernitana e Venezia (Di giovedì 5 maggio 2022) Prima della gara tra Salernitana e Venezia, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Una partita molto importante per ambo le squadre, che sono in lotta per la salvezza. I granata, in questo momento, sarebbe salva con ventinove punti, uno in più del Cagliari. I veneti, invece, sono ultimi con ventidue punti. Domenica, inoltre, ci sarà lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari, che potrà aggiungere un altro tassello importante per la retrocessione. “Giornata difficile, la stiamo affrontando con una sana tensione ma siamo pronti. Ho parlato coi calciatori e hanno una forte convinzione di potercela fare, Sabatini e Nicola sono come due generali indomiti pronti alla battaglia, come due ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Prima dellatra, il presidente della, Danilo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Una partita molto importante per ambo le squadre, che sono in lotta per la salvezza. I granata, in questo momento, sarebbe salva con ventinove punti, uno in più del Cagliari. I veneti, invece, sono ultimi con ventidue punti. Domenica, inoltre, ci sarà lo scontro salvezza-Cagliari, che potrà aggiungere un altro tassello importante per la retrocessione. “Giornata difficile, la stiamo affrontando con unama siamo pronti. Ho parlato coi calciatori e hanno una forte convinzione di potercela fare, Sabatini e Nicola sono come due generali indomiti pronti alla battaglia, come due ...

Advertising

illibraio : Una storia di donne, uniche e fragili, aggredite fin da piccole, inchiodate a necessità sempre imposte da uomini: l… - performancestra : ?? Sul palco virtuale della prossima Lezione di Business, martedì 7 giugno: lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio N… - ___livia95___ : Andrea Iervolino e Mischa Barton hanno avuto un incontro nel marzo 2014. Lei aveva 28 anni e lui 26. - sportli26181512 : #Media #Notizie L’Espresso, niente cessione a due mesi dall’accordo: L’annuncio dell’accordo preliminare per la ven… - sportli26181512 : Le maglie della Salernitana all'asta per aiutare la lotta ai tumori: Le maglie della Salernitana all'asta per aiuta… -