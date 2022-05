Giorgia Soleri presenta “La signorina Nessuno”: “Condividere è una catarsi, è prendersi cura” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il suo nome, in questi giorni, è rimbalzato dalle pagine di giornale ai siti web, dai social alla tv, legato ad una battaglia che porta avanti da anni, con impegno e dolore provato sul suo stesso corpo. Ma Giorgia Soleri non è solo “la fidanzata di Damiano dei Maneskin che ha la vulvodinia“. È molto di più. La “femminista guastafeste e proud cat mama”, come si definisce sulla sua pagina Instagram, 26 anni, milanese di nascita (tiene a specificarlo) ma residente a Roma, è una modella, fotografa e attivista, e scrive versi da sempre. E da oggi è anche autrice di un libro, una raccolta poetica per la precisione, intitolato “La signorina Nessuno“. Ma lei non è più una “Nessuno” e attraverso la poesia, l’arte più intima e personale, quella che mette a nudo l’autrice spogliandola di preconcetti costruiti ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Il suo nome, in questi giorni, è rimbalzato dalle pagine di giornale ai siti web, dai social alla tv, legato ad una battaglia che porta avanti da anni, con impegno e dolore provato sul suo stesso corpo. Manon è solo “la fidanzata di Damiano dei Maneskin che ha la vulvodinia“. È molto di più. La “femminista guastafeste e proud cat mama”, come si definisce sulla sua pagina Instagram, 26 anni, milanese di nascita (tiene a specificarlo) ma residente a Roma, è una modella, fotografa e attivista, e scrive versi da sempre. E da oggi è anche autrice di un libro, una raccolta poetica per la precisione, intitolato “La“. Ma lei non è più una “” e attraverso la poesia, l’arte più intima e personale, quella che mette a nudo l’autrice spogliandola di preconcetti costruiti ...

