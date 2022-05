Formazioni ufficiali Roma Leicester | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ledimatch valido per le semifinali della Conference League: leEcco gli schieramentidi, match valido per le semifinali della Conference League 2021-2022.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore:Mourinho.(4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. Allenatore: Rodgers. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma - Leicester:ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: ...Le: Roma (3 - 5 - 2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanzez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. : Mourinho. Leicester (4 - 3 - ...Arbitra l'incontro il serbo Srdjan Jovanovic Si parte dall'1-1 di una settimana fa al King Power Stadium, maturato grazie ai gol di Pellegrini per il momentaneo vantaggio giallorosso e all'autorete di ...Gli ultimi otto gol della Roma in UEFA Conference League sono stati realizzati da Tammy Abraham (quattro) o da Nicolò Zaniolo (quattro); nonostante sia stato il giocatore della Roma che ha toccato più ...