Dl sostegni: bonus di 200 euro anche a disoccupati, redditi di cittadinanza, autonomi. Restano fuori le colf (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivano modifiche, da parte del consiglio dei ministri al decreto legge sostegni: non cambia la distribuzione dei 14 miliardi stanziati per sostenere famiglie e aziende alle prese con i contraccolpi della guerra in Ucraina, ma ci sono ritocchi ad alcune misure chiave come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati. Che ora si allarga anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e agli autonomi. Lasciando fuori i collaboratori domestici L'articolo proviene da Firenze Post.

