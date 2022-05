Allarme peste suina a Roma Coldiretti | “Intervenire subito”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022), 5 mag – Èchiede di “”. Dopo un caso accertato diafricana (Psa) nella Capitale, l’associazione degli imprenditori agricoli si appella al governo. “Serve la responsabilità delle istituzioni per un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali che hanno invaso campagne e città fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori e rischi per la sicurezza dei cittadini“. È quanto afferma il presidente della, Ettore Prandini. Un caso diafricana a: “...