WhatsApp | trucchetto imperdibile | ecco come far fuori quel fastidioso “Sta scrivendo…”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Fra i tanti modi cheoffre agli utenti di aumentare la riservatezza in fase di utilizzo, c’è anchelo di oscurare la scritta ‘sta scrivendo’ o ‘sta registrando’. Vediamo il. Stanchi di dover far sapere a tutti i vostri utenti il momento esatto in cui state digitando un messaggio su? Sappiate che L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ci potrebbero essere, infatti, alcuni momenti della giornata - per le più svariate ragioni - in cui desidererete essere invisibili su. Questopotrebbe tornarvi molto utile. ......fare telefonate sual massimo con otto partecipanti (prima di maggio 2020 erano quattro) e, se si voleva andare oltre questo numero di partecipanti, si doveva ricorrere aldella ...quando si potevano fare telefonate su WhatsApp al massimo con otto partecipanti (prima di maggio 2020 erano quattro) e, se si voleva andare oltre questo numero di partecipanti, si doveva ricorrere al ...Per evitare che ciò accada ed essere ancora più riservato durante l’utilizzo di tale applicazione di messaggistica, bisogna affidarsi ad un trucchetto particolare. Come nascondere lo status “sta ...