RT @demagistris: Negli USA ritorna con prepotenza il divieto dell'aborto,in guerra contro le donne e contro le lotte femministe.Oscurantism… - Negli USA ritorna con prepotenza il divieto dell'aborto,in guerra contro le donne e contro le lotte femministe.Oscu… - Usa, divieto aborto dopo 6 settimane è legge in Oklahoma - Usa, divieto aborto dopo 6 settimane è legge in Oklahoma - Usa, in Oklahoma è legge il divieto di aborto dopo la sesta settimana #aborto #usa #oklahoma

Il governatore dell'Oklahoma, il repubblicano Kevin Stitt, firma e tramuta in legge il divieto di aborto dopo la sesta settimana. La firma arriva mentre infuria la polemica per la bozza pubblicata della decisione della Corte Suprema, orientata ad abolire l'aborto. 4 maggio 2022 Wade sul divieto di abortire dopo 15 settimane in Mississippi. (ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Il governatore dell'Oklahoma, il repubblicano Kevin Stitt, firma e tramuta in legge il divieto di aborto dopo la sesta settimana. La firma arriva mentre infuria la polemica