Usa, Blinken positivo al Covid (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato. Blinken era risultato negativo al virus ieri e ancora questa mattina. Il segretario di Stato, si precisa, non vede di persona da giorni il presidente Joe Biden. Resterà in isolamento a casa e lavorerà da remoto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antonyè risultatoal. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato.era risultato negativo al virus ieri e ancora questa mattina. Il segretario di Stato, si precisa, non vede di persona da giorni il presidente Joe Biden. Resterà in isolamento a casa e lavorerà da remoto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ci sono notizie secondo le quali i russi hanno 'nascosto esplosivi in oggetti come lavatrici e giocattoli… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario di stato Usa positivo al Covid. La Casa Bianca: 'Biden non vede Blinken da giorni, ieri negativo' #ANSA htt… - fisco24_info : Usa, Blinken positivo al Covid: (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano resterà in isolamento a casa e lavor… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario di stato Usa positivo al Covid. La Casa Bianca: 'Biden non vede Blinken da giorni, ieri negativo' #ANSA htt… - StefanBielanski : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario di stato Usa positivo al Covid. La Casa Bianca: 'Biden non vede Blinken da giorni, ieri negativo' #ANSA htt… -