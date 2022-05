Ultime Notizie – Mascherine a lavoro | obbligo fino a giugno | confermato protocollo Covid

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Resta l’di mascherina al. Il governo ribadisce la linea della prudenza e confermaal 30prossimo, nei luoghi di, ilsulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle“in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all’aperto”. La decisione, a quanto si apprende, è arrivata oggi dal ministero dele dal ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc. ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - ennatrasporti : Roma – La scrittrice Sara Favarò nominata Cavaliere delle Repubblica - RaCapodistria : Le ultime indagini sul corpo semi carbonizzato ritrovato lo scorso 2 aprile, nel piccolo paese sloveno di Kobjeglav… -

Il Sole 24 ORE

/ Ultim'ora oggi, crolla impalcatura: morto operaio nel leccese Il terzo rigassificatore funzionante in Italia è una struttura onshore. Si trova dunque sulla terraferma, a Panigaglia, ...Siete così suscettibili che vi dà fastidio far vedere su WhatsApp la frase 'sta scrivendo' ai vostri contatti Più che altro volete avere il controllo su tempi e modi di risposta senza dover dare ... Ucraina ultime notizie. Michel: la Ue aumenterà aiuti militari alla Moldavia. Bielorussia lancia ... Marcell Jacobs non solo ha dimostrato di essere il migliore di tutti a Tokyo, durante le ultime Olimpiadi (oro nei 100 metri e con la staffetta azzurra 4×100) ma si è anche confermato quest’anno con ...(Teleborsa) - Al via la prima edizione del Reale Mutua Monza Night Trail, una maratona amatoriale, dedicata alle famiglie e patrocinata dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si partirà sabato 7 ...