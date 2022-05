Ucraina: deputato, 'oltre 200 civili ancora in acciaieria Azovstal' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - Sono ancora oltre 200 i civili che si trovano nei rifugi dell'acciaieria Azovstal, assediata dalle forze russe. Lo ha confermato il deputato ucraino di Odessa, Leksiy Goncharenko, nel corso di un'intervista all'emittente Bfmtv. "Al momento nell'Azovstal si trovano più di 200 civili, tra cui donne e bambini", ha affermato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - Sono200 iche si trovano nei rifugi dell', assediata dalle forze russe. Lo ha confermato ilucraino di Odessa, Leksiy Goncharenko, nel corso di un'intervista all'emittente Bfmtv. "Al momento nell'si trovano più di 200, tra cui donne e bambini", ha affermato.

