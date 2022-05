Scuola | Bianchi | “1 400 000 studenti in meno da qui al 2033”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Da qui al 2032-33 l’Italia avrà 1 milione e 400 milain, una caduta demografica di grande portata, che coinvolge la struttura sociale, le ambizioni e le speranze del Paese. Bisogna avere ancora più attenzione alla. Come già stiamo facendo tutte le risorse che ci sono per ladevono rimanere sulla. Bisogna ridurre il numero delle classi e aumentarne la qualità. Lanon deve essere solodi apprendimento ma anche avere capacità di costruzione di una comunità”. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio, alla presentazione della Unesco Chair on Urban Health a La Sapienza. L'articolo L'Opinionista.

