Romina De Cesare uccisa a Frosinone, l’ex compagno: ‘Sono stato io’ (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha confessato l’ex compagno di Romina De Cesare, la ragazza di 34 anni uccisa a Frosinone, nella sua abitazione al centro storico, in Piazza Plebiscito. L’uomo, che non riusciva ad accettare la fine di quella relazione, l’avrebbe prima strangolata, poi uccisa con diverse coltellate, al petto e al torace. Colpi che, purtroppo, non le hanno lasciato scampo. Nel bloc-notes l’ex compagno di Romina De Cesare scriveva: ‘La amo’ E se sui social Romina sei mesi fa, in occasione della giornata delle donne, scriveva che bisogna combattere e dire no alla violenza, lui, l’uomo che avrebbe dovuto amarla, su un bloc-notes, che è stato trovato dagli inquirenti, aveva messo nero su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha confessatodiDe, la ragazza di 34 anni, nella sua abitazione al centro storico, in Piazza Plebiscito. L’uomo, che non riusciva ad accettare la fine di quella relazione, l’avrebbe prima strangolata, poicon diverse coltellate, al petto e al torace. Colpi che, purtroppo, non le hanno lasciato scampo. Nel bloc-notesdiDescriveva: ‘La amo’ E se sui socialsei mesi fa, in occasione della giornata delle donne, scriveva che bisogna combattere e dire no alla violenza, lui, l’uomo che avrebbe dovuto amarla, su un bloc-notes, che ètrovato dagli inquirenti, aveva messo nero su ...

CorriereCitta : Romina De Cesare uccisa a Frosinone, l’ex compagno: ‘Sono stato io’ - infoitinterno : Frosinone, donna trovata morta in casa: l’ex fidanzato ha confessato il femminicidio di Romina Di Cesare - infoitinterno : Fermato l'assissino di Romina De Cesare: «Non volevo ucciderla. La amo» - latina24ore : Uccide la ex a Frosinone, ha confessato Pietro Ialongo dopo il fermo a Sabaudia - zazoomblog : Frosinone donna trovata morta in casa: l’ex fidanzato ha confessato il femminicidio di Romina Di Cesare -… -