Romina De Cesare, uccisa a Frosinone: l'ex compagno ha confessato. Trovato bloc notes con le parole dell'uomo

C'è una svolta nel cado del femminicidio di Romina De Cesare, uccisa a Frosinone a 36 anni. Arrestato con l'accusa di omicidio è l'ex compagno, Trovato a vagare nudo sulla spiaggia di Sabaudia dai carabinieri. L'uomo ha confessato ai pm di essere l'autore dell'omicidio e nelle scorse ore era stato Trovato un bloc notes con una confessione scritta di suo pugno. Le indagini sono condotte dalla Procura di Frosinone, Latina e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Comando Carabinieri Stazione di Sabaudia, insieme con il Reparto Operativo, nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina.

