Mattarella e Draghi ribadiscono: "L'Italia è contro l'aggressione russa" (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - "Non possiamo certo prescindere nelle nostre considerazioni dalla ingiustificabile aggressione della Federazione russa ai danni dell'Ucraina. Le devastazioni di luoghi nel cuore dell'Europa, le vite spezzate, l'attentato recato alla libertà e indipendenza di un Paese, immaginavamo appartenessero a un passato remoto. Siamo a fianco delle regioni del popolo ucraino". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce la linea dell'Italia a fianco dell'Ucraina. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiede "tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili". Con il premier giapponese Kishida - prosegue Draghi - "abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Italia e Giappone sono impegnate perchè ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - "Non possiamo certo prescindere nelle nostre considerazioni dalla ingiustificabiledella Federazioneai danni dell'Ucraina. Le devastazioni di luoghi nel cuore dell'Europa, le vite spezzate, l'attentato recato alla libertà e indipendenza di un Paese, immaginavamo appartenessero a un passato remoto. Siamo a fianco delle regioni del popolo ucraino". Il Presidente della Repubblica, Sergio, ribadisce la linea dell'a fianco dell'Ucraina. Il Presidente del Consiglio, Mario, chiede "tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili". Con il premier giapponese Kishida - prosegue- "abbiamo riaffermato la condanna all'invasionedell'Ucraina.e Giappone sono impegnate perchè ...

